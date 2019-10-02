ميسي وديمبلي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان في الابطال

2019/10/02 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار المدير الفني لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة إنتر ميلان الايطالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

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