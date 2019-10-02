يحيا الجهل في زمن الخراب..!!

2019/10/02 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي احمد الزبيدي ان ما حصل مؤخرا من اعتداء سافر على حملة الشهادات العليا الذين اعتصموا امام وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء ، يقشعر لها البدن ويندى لها الجبين فهولاء...أكمل القراءة ←

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