الخرق بالمعاصي والترقيع بالاستغفار

2019/10/02 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي تعود العراقيون على سماع نشرات الأخبار بوتيرة تكاد تتكرر بين حين وحين، إذ ماعاد يفاجئهم سماع خبر إلقاء القبض على عصابة تقوم بخطف النساء او الاطفال، وأخرى بسرقة...أكمل القراءة ←

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