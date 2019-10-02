تصرف غريب لامرأة غاضبة أثناء سيرها في الشارع – فيديو

2019/10/02 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حاولت امرأة تفريغ غضبها بتصرف متهور عند سيارتها بجوار سيارة متوقفة على جانب الرصيف.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، المرأة الغاضبة وهي تسير في الشارع وفجأة عثرت على صندوق قمامة لتحمله وقامت برميه بقوة على زجاج سيارة متوقفة بجانب الطريق.

وبعد ذلك أكملت المرأة الغاضبة طريقة وكأن شيئا لم يكن، ومن حسن الحظ لم يتهشم الزجاج بالرغم من قوة الصندوق، وفقا لموقع لايف ليك.

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