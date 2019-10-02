اعتقال عصابة تتاجر بالبشر مكونة من 11 فردا بينهم 5 نساء بغدير بغداد

2019/10/02 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد يوم الاربعاء بإلقاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر في احدى مناطق العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، ان القوات الامنية اعتقلت عصابة للإتجار بالبشر مكونة من (11) متهم بينهم خمسة نساء في منطقة الغدير.

واضاف البيان انه تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

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