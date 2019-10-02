فارس إيغو - الصين الشعبية من ماو الأول الى ماو الثاني

2019/10/02 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو منذ سبعين عاماً، أعلن ماو تسي تونغ جمهورية الصين الشعبية.سبعون عاماً من السلطة المطلقة للحزب الشيوعي، تميزت في فترتها الأولى في عهد ماو تسي تونغ بالصراعات الأهلية والخلافات الداخلية داخل الحزب الشيوعي الصيني، والمجازر والمجاعات والقتل من دون محاكمة للمعارضين، أو للذين يشتبه أن يصبحوا معارضين للسلطة القائمة.أما بعد وفاة الزعيم الشيوعي ماو واستلام تينغ تسياو بينغ السلطة، تقلب الصين صفحة من تاريخها......

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