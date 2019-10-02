2019/10/02 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني مجلس الأمن - Le conseil de sécurité من المنتظر ان يبدأ مجلس الأمن مناقشة قضية الصحراء الغربية ، ابتداءً من ثامن أكتوبر الجاري .وإذا كانت هذه الدورة كغيرها من الدورات السابقة الروتينية التي تنعقد في شهر أكتوبر ، وفي شهر ابريل ، فإنها تتميز عن سابقاتها في كون جنوب افريقيا المعادية لمغربية الصحراء ، هي من ستترأس الدورة القادمة ، وهو ما يعني ان الجلسات لن تكون عادية .وإذا أخذنا بعين الاعتبار......

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