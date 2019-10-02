2019/10/02 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الوجاني مجلس الأمن - Le conseil de sécurité من المنتظر ان يبدأ مجلس الأمن مناقشة قضية الصحراء الغربية ، ابتداءً من ثامن أكتوبر الجاري .
وإذا كانت هذه الدورة كغيرها من الدورات السابقة الروتينية التي تنعقد في شهر أكتوبر ، وفي شهر ابريل ، فإنها تتميز عن سابقاتها في كون جنوب افريقيا المعادية لمغربية الصحراء ، هي من ستترأس الدورة القادمة ، وهو ما يعني ان الجلسات لن تكون عادية .وإذا أخذنا بعين الاعتبار......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - مجلس الأمن -- Le conseil de sécurité) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وإذا كانت هذه الدورة كغيرها من الدورات السابقة الروتينية التي تنعقد في شهر أكتوبر ، وفي شهر ابريل ، فإنها تتميز عن سابقاتها في كون جنوب افريقيا المعادية لمغربية الصحراء ، هي من ستترأس الدورة القادمة ، وهو ما يعني ان الجلسات لن تكون عادية .وإذا أخذنا بعين الاعتبار......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - مجلس الأمن -- Le conseil de sécurité) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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