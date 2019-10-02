الغليان الشعبي وقمع المساكين

2019/10/02 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سدير الشايع لاشك ان الجندي مأمور وأن صلاحيات العمل العسكري محدودة جدا، لكن أن يُضرب المتظاهرين بقسوة شديدة امر يثير مشاعر العراقيين ويحفزهم للمزيد، وهذه طبيعة شعبنا، فهو لايرضى من...أكمل القراءة ←

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