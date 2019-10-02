2019/10/02 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد السامرائي هناك من يقول أن المظاهرات هذه كسابقاتها من الصدريات غرضها إظهار عضلات و تحصيل منافع شخصية..ومن يقول انها مصممة من قبل الحكومة لغرض إيجاد تغيير متفق عليه...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيقوم الصدر بانقلاب عسكري أم سيستقيل زوية ؟!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيقوم الصدر بانقلاب عسكري أم سيستقيل زوية ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).