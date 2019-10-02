2019/10/02 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا النائب عن كتلة النصر النيابية رياض التميمي لتشكيل لجنة تحقيقية حكومية برلمانية لمعرفة اسباب فتح النار على المتظاهرين.وقال التميمي في تصريح لـ” المركز الخبري الوطني” ، إن” التظاهرات حق مشروع كفله الدستور على ان تكون سلمية بعد اخذ الموافقات الامنية وعدم التجاوز على المال العام “.وأضاف ان” التظاهرات بسبب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النصر يدعو لتشكيل لجنة عليا للتحقيق بضرب المتظاهرين المركز الخبري الوطني.

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