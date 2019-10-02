2019/10/02 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، عن اعادة إصدار ارسالية ( مرمر ) ايراني المنشأ في مركز كمرك المنذرية الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "إعادة الإصدار، جاء بناءً على كتاب جهاز التقييس والسيطرة النوعية حيث اظهرت الفحوصات التي يجريها الجهاز عدم استيفاء الإرسالية للمواصفات القياسية المعتمدة".

وأشارت إلى "قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعلن إعادة إصدار إرسالية مواد إنشائية مخالفة في كمرك المنذرية الحدودي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعلن إعادة إصدار إرسالية مواد إنشائية مخالفة في كمرك المنذرية الحدودي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).