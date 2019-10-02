سما الغربية : بايك D20 متوفرة الآن بقسط شهري يبدأ من 270 الف دينار

2019/10/02 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سما الغربية (SG)، الأربعاء، عن استمرارها ببيع السيارات بنظام النقد والتقسيط لجميع الزبائن".

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