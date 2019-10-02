تجدد التوترات في ساحة الطيران وسط بغداد بين المتظاهرين ومكافحة الشغب

2019/10/02 | 11:56

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بغداد اليوم- بغداد

تجددت التوترات بين قوات مكافحة الشغب، والمتظاهرين، في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، اليوم الأربع...





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