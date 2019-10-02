هيأة النزاهة تضبط حالات تلاعب بمديرية ماء النعمانية ومنفذ زرباطية الحدودي

2019/10/02 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن ضبط حالات تلاعب في تصاريح گمرگية في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وأشارت الدائرة في حديثها عن عملية الضبط، إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق واسط التابع للهيأة، الذي انتقل إلى المنفذ، تمكن من ضبط ثلاثة تصاريح گمرگية لوجود فرق في الرسم الگمرگي الخاص بها، موضحة أنه تم ضبط خمسة متهمين، بينهم أعضاء لجنة الكشف والمدقق الذي قام بتدقيق تلك التصاريح، إضافة لمسؤول البحث والتحري الذي أجاز خروج العجلات المحملة بالبضائع التي تم التلاعب بتصاريحها.

وأضافت، في عملية منفصلة، إن فريق العمل تمكن من ضبط أوليات ومعاملة الصرف الخاصة بتأجير آلية حفر من قبل مديرية ماء المحافظة، لغرض مد شبكات الأنابيب في قضاء النعمانية، بعد أن توصلت تحريات الفريق الذي انتقل إلى موقع العمل إلا أن إنجازه تم بواسطة آليات مديرية الماء.

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