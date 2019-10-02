عقد مؤتمر في ذي قار لمناقشة الخطة الامنية للزيارة الاربعينية

2019/10/02 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، مؤتمرا امنيا موسعا لمناقشة الخطة الامنية للزيارة الاربعينة.

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