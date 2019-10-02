الخارجية تؤكد تبسيط إجراءات سمات الدخول لزوار العتبات المقدسة

2019/10/02 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : أكدت وزارة الخارجية، تواصلها مع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات وتبسيط إجراءات منح سمات الدخول لزوار العتبات المقدسة.وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “المستشار محمد هشام الفتيان معاون رئيس دائرة المراسم التقى عبد الهادي أكبر زاده القائم بأعمال سفارة أفغانستان الإسلامية ...

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