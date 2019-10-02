وزارة النفط تعلن عن كمية إنتاج الغاز بأنواعه لشهر اب الماضي

2019/10/02 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : اعلنت وزارة النفط، عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر اب الماضي.وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر اب بلغ 3176 مقمقا باليوم”، مبينة ان “المحروق بلغ 1725 مقمقا باليوم”.وأضافت ...

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