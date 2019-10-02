الأمم المتحدة تحث على التهدئة وضبط النفس على اثر الإحتجاجات في العراق

2019/10/02 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الاربعاء، عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى.وودعت الممثلةُ الخاصة في بيان صحفي إلى “التهدئة”، معربة عن “بالغ الأسف لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية”.وأضاف البيان ان ” هينيس-بلاسخارت تجدد ...

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