تقييم لحكومة عبد المهدي بعد مضي عام على تشكيلها!

2019/10/02 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

مع مرور سنة على حكومة عبد المهدي١.



الفساد 🔺🔝تزايد ٢.الصحة 🔚 انتهت٣.المحاصصة🔺🔝٤.



المخدرات🔝🔺🔺٥.



الانتحار ⬆️ تزايد٦.نفوذ ايران🔝🔝٧.



انتهاك السيادة🔺🔺٨.الامن ومحاربة داعش🔛٩.التربية 🔙🔻١٠.رفع الصبات🔝١١.



نفوذ الأحزاب في الحكومة 🔝#الشعب_يريد_اسقاط_الحكومة

— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) October 2, 2019

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