شاهد… الجيش يقف في صفوف المتظاهرين في ساحة التحرير

2019/10/02 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاربعاء، مقطعاً مصوراً للجيش العراقي وهو يقف في صفوف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة .

يذكر ان العاصمة بغداد وبعض المحافظات الجنوبية تشهد تظاهرات حاشدة ضد الفساد والبطالة والفقر وجوبهت من قبل قوات مكافحة الشغب بإطلاق النار الحي والغاز المسيل للدموع مما أسفرت عن إصابة 200 شخصاً بينهم 40 من منتسبي الأجهزة الأمنية ،حسب بيان لخلية الإعلام الحكومي فيما تضاربت الأنياء حول عدد الضحايا.

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