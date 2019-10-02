السهيل: إنهاء الاوضاع الحالية مرهون بالاستجابة لمطالب المتظاهرين

2019/10/02 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة وطن هشام السهيل ان "الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة خطوة مهمة لانهاء الاوضاع الحالية".

وقال السهيل في بيان اليوم ان "الحكومة مطالبة بسرعة اللقاء مع ممثلي المتظاهرين للاستماع لمطالبهم والتوجيه للجهات المعنية بتنفيذها وفق القانون والدستور".ودعا السهيل "المتظاهرين السلميين بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على الجهات المعنية محاسبة كل من يثبت عليه القيام بعمليات التخريب".وشدد على "ضرورة إبعاد التظاهرات السلمية المشروعة عن اي اتجاه حزبي او سياسي لان المطالب هي لجميع العراقيين بكل مكوناتهم واطيافهم".انتهى

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