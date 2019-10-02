الغانمي يعقد مؤتمرا امنيا موسعا في مقر قيادة شرطة ذي قار

2019/10/02 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت مديرية شرطة محافظة ذي قار، صباح اليوم الاربعاء، مؤتمرا امنيا موسعا برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي.

وذكر اعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الاجتماع ناقش الخطة الامنية التي اعدتها قيادة الشرطة لتامين الحماية الكاملة للطرق التي يسلكها السائرين مشيأ على الاقدام تجاه كربلاء لإداء زيارة الاربعين تم خلاله تقديم عرض شامل لنقاط ومقررات الخطة والية الانتشار و مواقع المسؤولية وتحديد القواطع والمناطق الامنية".

واضاف "حضر الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله، وقائد عمليات الرافدين اللواء علي إبراهيم، وعددا من القيادات في وزارة الدفاع وقائد شرطة محافظة ذي قار اللواء حسن سلمان الزيدي ومدير شرطة الاقسام والدوائر الاستخبارية والرقابية وامري الافواج والسرايا".

واشار الى ان "الغانمي اطلع على كافة الاجراءات والفعاليات الاحترازية و الاستعدادات التي اتخذها قائد شرطة المحافظة مع الحكومة المحلية والجهات الاستخبارية والرقابية على المناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة والمناطق الصحراوية والطرق التي يسلكها الزائرين ومدى جاهزيتها من العدة والعدد".

فيما اكد قائد شرطة المحافظة ان "القوات الامنية باشرت بالخطة من 1 صفر حسب قواطع المسؤولية وبإشراف مباشر من قبل امري القواطع و المدراء والامرين وحتى عودة الزائرين الى منازلهم بعد اداء مراسيم الزيارة و بمشاركة اكثر من 20 الف عنصر امني لتامين الحماية الكاملة للزائرين اينما وجدوا سواء سيرا على الاقدام او باستخدام حافلات النقل".

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