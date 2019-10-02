حقوق الانسان: أنباء عن مقتل متظاهر ثالث في تظاهرات أمس

2019/10/02 | 12:27

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت مفوضية حقوق الانسان، الأربعاء، 02 تشرين الأول، 2019، أنباء تفيد بمقتل متظاهر ثالث في تظاهرات أمس التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات.

يتبع.



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بغداد اليوم - ديالى

أعلن النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، اعادة احياء 8 مشاريع ستراتيجية في ديالى تجاوزت كلفتها أكثر من 300 مليار دينار.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "8 مشاريع ستراتيجية في قطاعات الصحة والمجاري والكهرباء و

بغداد اليوم-بغداد

التقى رئيس هيأة الحشد الشعبي، مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، الأربعاء (02 تشرين الأول، 2019) وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر في عاصمة الولايات المتحدة، واشنطن.

وذكر بيان موجز، للمكتب الإعلامي مستشار الأمن الوطني، أن الأ

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، الأربعاء (02 تشرين الأول 2019)، إن إطلاق الصفات والاتهامات على المتظاهرين أسلوب عفا عنه الزمن.

وذكر النجيفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ليوم عصيب ، أن يراق دم عراقي في

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