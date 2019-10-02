انخفض إلى أدنى مستوى في 9 سنوات.. ماذا تعرف عن حجم الاحتياط العالمي للدولار؟

2019/10/02 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات نشرت الاثنين تراجع حصة الدولار في احتياطيات العملات العالمية المبلغة لصندوق النقد الدولي في الربع الثاني من العام إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية 2013، بينما زادت حصة الين إلى أعلى مستوى في نحو 20 عاما.

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