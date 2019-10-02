انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية يدفع النفط للصعود

2019/10/02 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتعش النفط بعد أن تراجعت أسعاره على مدى عدة أيام بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية وطغت على أثر بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أدت لهبوط أسواق الأسهم العالمية.

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