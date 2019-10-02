وزير النفط الإيراني يصف وزير الطاقة السعودي بالصديق القديم

2019/10/02 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الأربعاء إنه يعتبر وزير الطاقة السعودي الجديد صديقا منذ ما يزيد عن عقدين رغم التوترات بين البلدين.

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