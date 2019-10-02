“كلكامش” تنفرد بصور احتجاجات الشعب الآن

2019/10/02 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد تنشر “كلكامش برس”، مساء اليوم الاربعاء، لقطات مصورة من احتجاجات منطقة الشعب في العاصمة بغداد.

وتظهر الصور من منطقة الشعب، انتشار آليات القوات الامنية، مع اضرام المحتجين النار في الاطارات وسط الشوراع.

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