مقترح قانون مجلس الاعمار على طاولة البرلمان للتصويت عليه

2019/10/02 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، ان مقترح قانون مجلس الاعمار وصل الى البرلمان للتصويت عليه.

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