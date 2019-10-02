2019/10/02 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء بممثلين عن المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء التقوا بممثلين عن المتظاهرين لبحث مطالبهم وقرروا إنهاء التظاهرات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء التقوا بممثلين عن المتظاهرين لبحث مطالبهم وقرروا إنهاء التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).