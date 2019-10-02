مصدر امني: الطرق المقطوعة في بغداد هي جسر التاسع من نيسان وجسر الزعفرانية وجسر السنك

2019/10/02 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر امني عن الطرق المقطوعة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان الطرق المقطوعة في بغداد هي جسر التاسع من نيسان باتجاه دور العمال اتجاه واحد، وجسر الزعفرانية باتجاه معسكر الرشيد اتجاه واحد، وجسر السنك باتجاه ساحتي التحرير والطيران اتجاه واحد فقط.

واضاف المصدر ان جسر الجمهورية مغلق، والطريق من شركة تسويق المنتجات النفطية سومو باتجاه دور العمال قطع باتجاه واحد فقط.

يذكر ان العاصمة بغداد شهدت يوم امس تظاهرات كبيرة في عدد من مناطقها للمطالبة بالإصلاحات وتوفير فرص عمل، اذ ادت هذه التظاهرات الى استشهاد متظاهر واصابة العشرات بينهم عناصر بالقوات الامنية اضافة الى عدة حرائق طال احدها المطعم التركي في ساحة التحرير.

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