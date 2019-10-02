نائب يطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة بحضور الرئاسات الثلاث

2019/10/02 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو مجلس النواب صادق السليطي، اليوم الاربعاء، بعقد جلسة طارئة للمجلس بحضور الرئاسات الثلاث لمناقشة موضوع التظاهرات، مشددا على ضرورة اتخاذ "قرارات جريئة".

وقال السليطي، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان الدستور كفل بالمادة ٣٨ حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، مبيناً ان ما جرى وسيجري هو ناتج اللاعدالة بين شرائح المجتمع واستشراء الفساد وانعدام الخدمات واهمال قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم وتراكم الفشل الحكومي لاكثر من ١٥ عام .

وطالب السليطي، بعقد جلسة طارئة يوم غد او بعده وبحضور الرئاسات الثلاث واتخاذ ما يتطلع له الشعب من قرارات اصلاحية جريئة وتنازلات وتعهدات تداوي جراح المتظاهرين وتقنع الشارع الغاضب.واكد السليطي ضرورة ابتعاد القوات الأمنية عن استخدام الرصاص الحي والطرق التعسفية لتفريق المتظاهرين، داعياً بالرحمة لشهداء العراق في ساحة التحرير من القوات الأمنية والمتظاهرين.وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فضلا عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.





واحرق متظاهرون الاطارات في شوارع رئيسية بمناطق عدة في بغداد وعدد من المحافظات، في وقت قطعت القوات الامنية الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظات والعاصمة.





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