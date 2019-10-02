العراق يبدأ تحركات رسمية لشراء رادارات فرنسية خاصة بالدفاع الجوي

2019/10/02 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث ناقش وزير الدفاع نجاح الشمري، طلب العراق شراء رادارات فرنسية خاصة بالدفاع الجوي، وتفعيل اللجنة العراقية الفرنسية الخاصة بتقييم التعاون العسكري بين البلدين.جاء ذلك خلال استقباله، يوم الاربعاء سفير جمهورية فرنسا في العراق برونو اوبير.وثمن السفير الفرنسي دور العراق واهميته في منطقة الشرق الاوسط وبين دعم الحكومة الفرنسية لسيادة العراق ووحدة اراضيه، مشدداً على ضرورة استقرار البلد لان العراق هو نقطة التوازن في المنطقة.واكد برونو اوبير على وقوف فرنسا الى جانب العراق في بناء قدراته العسكرية كون العلاقات بين البلدين علاقات ذات تاريخ طويل.وفي الختام وجهه السفير دعوة الى وزير الدفاع لزيارة فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي.

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