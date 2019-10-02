نائب يطالب المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة

2019/10/02 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- شدد النائب عن كتلة “وطن” هشام السهيل، اليوم الاربعاء، ان الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة خطوة مهمة لأنهاء الاوضاع الحالية.وقال السهيل في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “الحكومة مطالبة بسرعة باللقاء مع ممثلي المتظاهرين للاستماع لمطالبهم والتوجيه للجهات المعنية بتنفيذها وفق القانون والدستور”.ودعا المتظاهرين السلميين الى “ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة ...

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