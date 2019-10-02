مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث في السليمانية

2019/10/02 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي شخص حتفه فيما اصيب اثنان اخران بجروح بحادث سير وقع على طريق السليمانية – دربنديخان.

وتصادمت عجلتان احدهما شاحنة حمل نوع " ڤالڤو" مع، اخرى نوع "كيا" على الطريق المذكور وتحديدا قرب قرية "بيرك" مما ادى الى مصرع شخص واصابة اثنين اخرين بجروح.

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