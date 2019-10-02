بالفيديو... متظاهرو حي اور يحرقون الاطارات في ساحة (صباح الخياط)

2019/10/02 | 12:56

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متظاهرو حي اور يحرقون الاطارات في ساحة (صباح الخياط)

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متظاهرو حي اور يحرقون الاطارات في ساحة (صباح الخياط)

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