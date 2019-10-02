2019/10/02 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: إيران ستواصل خفض التزاماتها النووية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خامنئي: إيران ستواصل خفض التزاماتها النووية
اخبار مباشرة
خامنئي: إيران ستواصل خفض التزاماتها النووية
اترك تعليق
ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: إيران ستواصل خفض التزاماتها النووية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي: إيران ستواصل خفض التزاماتها النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).