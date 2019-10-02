المحكمة الاتحادية تحسم نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم كردستان

2019/10/02 | 12:58

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بغداد اليوم-بغداد

حسمت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء (02 تشرين الأول، 2019) نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم اقليم كردستان بشأن دعوى المشتكي فيها وزارة الدفاع.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة".

واضاف الساموك، أن "وزير الدفاع/ اضافة لوظيفته، طلب من المحكمة الاتحادية العليا تعيين المحكمة المختصة بأجراء التحقيق في قضية احد المتهمين، والمشتكي فيها الحق العام (وزارة الدفاع) وفق المادة (316) من قانون العقوبات".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تدقيق الاوراق المعروضة عليها بحصول تنازع قضائي بين محاكم اقليم كردستان والمحاكم العسكرية بالنظر في الموضوع".

ولفت إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا تبين لها بأن المتهم في القضية هو موظف مدني يعمل ضمن مديرية استخبارات وامن اربيل ".

وأكد الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان المادة (4/ ثالثاً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016، قد قضت بأن المحاكم العسكرية غير مختصة بالنظر في القضايا التي يكون المتهم فيها مدنياً، وبناء عليه قضت بأن محاكم تحقيق اربيل هي المختصة باجراء التحقيق في مثل هذه الشكوى واشعار وزارة الدفاع بذلك، وصدر القرار بالاتفاق باتاً استناداً للمادة (93/ ثالثاً/ أ) من الدستور".

بغداد اليوم- بغداد

قال نعيم العبودي، النائب عن كتلة الصادقون النيابية، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، الأربعاء (2 تشرين الأول 2019)، إن صفحات ممولة، وأشخاص هم خارج العراق، يدعون لتصادم المتظاهرين مع القوات الأمنية.

وذكر العبودي عبر حسابه

بغددا اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (02 تشرين الأول 2019)، باستيعاب حشد الدفاع في صفوف القوات الأمنية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية، قول عبد المهدي، إنه "وجه باستيعاب حشد الدفاع في صفوف ال

بغداد اليوم- بغداد

التقى مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الأربعاء (02 تشرين الأول 2019)، مع ممثلين بالتظاهرات من أجل انهائها.

وأفادت وكالة الانباء الرسمية (واع)، بأن مسؤولين بمكتب عبدالمهدي التقوا بممثلين بالتظاهرات لبحث مطالبهم،

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