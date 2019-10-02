بعد انباء بتواجده في دبي ..نائب عن النصر: الحلبوسي يعمل لكتلته وليس للعراق

2019/10/02 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اتهم النائب عن كتلة النصر النيابية، رياض التميمي، اليوم الاربعاء،رئيس البرلمان محمد الحلبوسي،بالعمل لمصالح كتلته ، وليس للعراق.فيما طالبت النائب عن كتلة متحدون الكتل النيابية ،الى حضور جلسة طارئة للبرلمان في حال دعا اليها رئيس مجلس النواب.

وقال رياض التميمي، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي رئيس كتلة سياسية ويعمل ن أجل مصالحها، وليس لمصلحة العراق”.

من جهتها قالت النائبة عن كتلة متحدون النيابية ،انتصار الجبوري في تصريح لـ” كلكامش برس”، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حتى وان كان مسافرا ، فهو متابع لعمل البرلمان ويستطيع ان يعلن عن جلسة طارئة اليوم او غدا للالتقاء بممثلين المتظاهرين لان البرلمان مكان الشعب “.

ودعت “مجلس النواب الى الحضور لجلسة طارئةممكن ان يدعو لها رئيس المجلس” ، مشيرة الى ان” جميع النواب حريصون على الحضور في اي جلسة تهم حياة المواطنين الذين فقدنا بعضهم في التظاهرات”.

واضافت ان”الحلبوسي هو خارج العراق لالتزامه بمواعيد سابقة “.

وكان نواب اكدوا ،امس، وجود رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في دبي بعد توجهه اليها من عمان .

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