2019/10/02 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مراسل “كلكامش برس”، الأربعاء، بتصويت مجلس محافظة كربلاء على جملة قرارات خلال جلسته اليوم التي عقدت برئاسة علي المالكي .

وقال مراسلنا بأن “المجلس صوت على عدة قرارات ابرزها:

1-الموافقة على ايجار عرصة في الحيدرية لغرض انشاء معمل لإنتاج الالبان والمثلجات.

2-الموافقة تأجير قطعة ارض، تقع في الحي الصناعي لقضاء الحر لغرض انشاء معمل للمطبوعات التجارية.

3-تخصيص قطعة ارض مساحتها1500م لوزارة الداخلية لغرض انشاء قسم لشؤون الجنسية.

4-الموافقة على تخصيص قطعة ارض في منطقة رشيدة لمديرية المجاري الهندية.

ه-الموافقة على اكساء وتبليط الطريق في قرية نغماش في ناحية الخيرات كواقع حال.

6.الموافقة على اكساء وتبليط طريق البو ناصر في قضاء الحسينية كواقع حال والذي يبلغ طوله 1700متر.

7.الموافقة على اكساء وتبليط طريق بدعة اسود في قضاء الحسينية والذي يبلغ.



طوله 300متر كواقع حال.

8-المجلس يقرر ان تكون الساعة الاولى من الدوام وفي جميع مدارس المحافظة ليوم الاحد المقبل رفعة العلم وتذكر فيها سيرة الامام الحسن عليه السلام.

9-انتخاب مؤيد خالد كاظم السعدي مختارا لحي الحسين المنطقة الاولى.

10.المجلس يخاطب رئاسة الوزراء ولجنة التربية البرلمانية لتحويل المدرسين والمعلمين المجانيين الى عقود واحتساب خدمتهم.

11-المجلس يلزم لجنة التربية في المجلس بتقديم نسب المدارس في الامتحانات للدورين الاول والثاني ولجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية لاتخاذ القرارات المناسبة

12- صوت المجلس على تشكيل لجنة برئاسة السيدة جنان الوزني وعضوية عدد من الاعضاء لمتابعة الاعتراضات حول تعيينات التربية على ان تقدم تقريرها النهائي للمجلس خلال الجلسة القادمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها “مخاطبة” لتحويل المدرسيين المجانيين الى عقود.. هذه قرارات مجلس كربلاء اليوم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها “مخاطبة” لتحويل المدرسيين المجانيين الى عقود.. هذه قرارات مجلس كربلاء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).