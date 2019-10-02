"الثور المجنح" يعود الى العراق

2019/10/02 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الثقافة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن اعادة الثور المجنح الى العراق من جديد.

وافادت الوزارة في بيان ان "الثور المجنح عاد الى موطنه الاصلي العراق بعد ابتعاد عنه لسنوات".

وذكر البيان ان "نسخة طبق الاصل عن النصب الحقيقي الموجود في المتحف البريطاني وصلت بطائرات خاصة من العاصمة الاسبانية مدريد الى مطار بغداد الدولي".

وأضاف البيان "كان في استقبال الشحنة الاولى المدير العام لدائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والاثار فلاح العاني برفقة السفير الاسباني في بغداد خوان خوسيه اسكوبار".

ولفت الى ان "مؤسسة فاكتوم الاسبانية التي يديرها رينولد ديتاله، والمشرف على انجاز العمل المصمم ادم لوي اهدت النصب، وذلك جزءاً من اتفاقية التعاون الثقافي بين الحكومة العراقية ونظيرتها الاسبانية".

وسيتم في وقت لاحق "نقل الثور المجنح الى جامعة الموصل، بسبب تدمير معظم آثار الحضارة الآشورية من قبل عصابات داعش الارهابية خلال سيطرتها على المدينة".

ويعد الثور المجنح احد الرموز الاثرية المهمة وله مدلولات واسعة في الحضارة الآشورية، ويسمى أيضاً شيدو لاموسو كما ورد في الكتابات الآشورية وأصل كلمة "لاماسو" هو من لامو في اللغة السومرية.





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