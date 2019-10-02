الاتحادية تحسم نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم اقليم كردستان

2019/10/02 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسمت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم اقليم كردستان بشأن دعوى المشتكي فيها وزارة الدفاع.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة"، مبينا ان "وزير الدفاع/ اضافة لوظيفته، طلب من المحكمة الاتحادية العليا تعيين المحكمة المختصة بأجراء التحقيق في قضية احد المتهمين، والمشتكي فيها الحق العام (وزارة الدفاع) وفق المادة (316) من قانون العقوبات".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تدقيق الاوراق المعروضة عليها بحصول تنازع قضائي بين محاكم اقليم كردستان والمحاكم العسكرية بالنظر في الموضوع"، لافتا إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا تبين لها بأن المتهم في القضية هو موظف مدني يعمل ضمن مديرية استخبارات وامن اربيل ".

وأكد الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان المادة (4/ ثالثاً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016، قد قضت بأن المحاكم العسكرية غير مختصة بالنظر في القضايا التي يكون المتهم فيها مدنياً، وبناء عليه قضت بأن محاكم تحقيق اربيل هي المختصة باجراء التحقيق في مثل هذه الشكوى واشعار وزارة الدفاع بذلك، وصدر القرار بالاتفاق باتاً استناداً للمادة (93/ ثالثاً/ أ) من الدستور".





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