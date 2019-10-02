سلام الشمري: الدستور كفل للعراقيين التظاهر والتعبير عن الرأي بصورة مشروعة

2019/10/02 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر النائب سلام الشمري، بشدة ما حدث للمتظاهرين السلميين والاغلبية منهم المطالبين بحقوقهم المشروعة وفق القانون والدستور.

وقال الشمري، في بيان ان القانون والدستور كفل للعراقيين التظاهر والتعبير عن الرأي بصورة مشروعة بدون الخروج عنهما في المطالبة بحقوقهم.

واضاف الشمري، ان ما حدث أمر مرفوض بشدة وعلى الحكومة التحقيق السريع والاعلان عن النتائج، مبينا ان ما حدث يعكس صورة غير إيجابية على التعامل مع المطالبين بحقوقهم.

ودعا الشمري ابناء الشعب الى الانتباه والحذر للجهات التي تحاول خلق عداء بينهم واخوانهم من القوات الامنية عبر القيام بالاعتداء على المتظاهرين من جهة والقوات الامنية من جهة اخرى والقيام بأعمال تخريبية للمنشآت العامة والخاصة .

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