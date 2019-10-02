اعتقال عصابة تتاجر بالبشر مكونة من 11 شخصا بينهم 5 نساء في بغداد

2019/10/02 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر في احدى مناطق العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "القوات الامنية اعتقلت عصابة للإتجار بالبشر مكونة من (11) متهم بينهم خمسة نساء في منطقة الغدير".

واضافت انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

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