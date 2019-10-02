تناول هذه الأطعمة لتتخلص من دهون البطن

2019/10/02 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا تظن أن الوقت قد فات للتخلص من الكرش، فإزالة الدهون الزائدة حول الخصر أمر ممكن إذا اتبعت الإجراءات السليمة، وعدّلت قائمة الأطعمة التي تتواجد على مائدتك.



وللتخلّص من دهون البطن احرص على تقليل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون والسكريات، وتناول الأطعمة التالية:

* البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين والمغذيات، وهو مثالي للإفطار.* الشوكولا الداكنة (نسبة الكاكاو 70 بالمائة) مصدر رائع للدهون الصحية التي تمنح الطاقة والشعور بالامتلاء.* زبدة الفول السوداني مع التفاح وجبة خفيفة غنية بالمغذيات، ويمكنك تناول كمية معتدلة منها كإفطار.* احرص على استخدام الثوم في إعداد معظم أطعمتك فهو يحتوي على عناصر نباتية تمنع تراكم الدهون.* السلمون مصدر رائع للبروتين والدهون الصحية التي تمنح الإحساس بالشبع، ولا تتسبب في زيادة الوزن.* الكرز فاكهة غنية بالألياف والمغذيات، وعلى الرغم من احتوائه على السكر إلى أنه يساعد على ضبط الوزن.* التوت بألوانه والفراولة (الفريز) فواكه غنية بمضادات الأكسدة والالتهابات والألياف، وتساعد على التخلص من الدهون الثلاثية الزائدة.* الجبن القريش من أفضل الأطعمة للتخلص من دهون البطن، فهي غنية بالبروتين والمغذيات، وقليلة الدهون والملح.* توفر أسماك المكاريل والتونة البروتين والدهون الصحية والكولسترول الجيد الذي يطرد الضار.* الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر من أغنى الخضروات بالألياف وفيتامين سي.* البطاطا الحلوة مصدر غني بالألياف وفيتامين “أ” وهي وجبة خفيفة رائعة.* الفول من أكثر الأطعمة التي تمنح الإحساس بالشبع وتساعد على ضبط الشهية.

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