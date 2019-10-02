2019/10/02 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني – شدد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي همام حمودي ،اليوم الاربعاء، الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة وإتخاذ معالجات عاجلة للمشاكل .وقال حمودي في بيان صحفي تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني” ، ان “التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا للجميع، وأي عنف مرفوض”، مؤكدا انه “على الأجهزة الأمنية تحمل مسؤوليتها في ضبط […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس الاعلى يدعو الى المرونة وتنفيذ مطالب المحتجين المشروعة المركز الخبري الوطني.

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