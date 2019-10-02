بالفيديو... اصابة 5 متظاهرين في الزعفرانية برصاص القوات الأمنية

2019/10/02 | 13:27

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اصابة 5 متظاهرين في الزعفرانية برصاص القوات الأمنية

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اصابة 5 متظاهرين في الزعفرانية برصاص القوات الأمنية

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