إيران ترفض تصريحات أمين عام الناتو حول حيازتها لأسلحة دمار شامل

2019/10/02 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رفضت الخارجية الايرانية، اليوم الأربعاء، تصريحات أدلى بها مؤخرا أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، حول امتلاك إيران لأسلحة دمار شامل.

وقال الناطق باسم الوزارة، عباس موسوي، في بيان اوردته وسائل اعلام ايرانية "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل أي دولة أخرى مستقلة في العالم، من حقها امتلاك برامج دفاعية، وفي هذا الصدد، فإن برنامج الصواريخ الإيرانية له طبيعة دفاعية ورادعة، والتعبير غير المسؤول عن القلق لن يؤثر على سياسة إيران في الحفاظ على برنامجها الدفاعي الصاروخي وتطويره".

وأضاف موسوي، "على رئيس حلف الناتو، بدلا من التدخل في شؤون المنطقة، أن يجيب على نتائج الخراب والدمار الذي تسبب فيه الحلف إثر تدخله في شؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا، والذي لم يكن له نتيجة سوى قتل المدنيين ودعم الإرهاب وزيادة إنتاج المواد المخدرة وزيادة زعزعة الأمن والاستقرار في بعض الدول التي تدخل فيها هذا التحالف"، نقلا عن وكالة سبوتنيك الإخبارية.

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