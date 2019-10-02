نائب عن الحكمة يطالب بمحاسبة عبد المهدي والقوة المنفذة لـ

2019/10/02 | 13:29

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بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الاربعاء (02 تشرين الأول 2019)، بمحاسبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والقوة المنفذة لـ "قمع" المتظاهرين.

وطالب فدعم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بمحاسبة المقصرين بقتل المتظاهرين السلميين، وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ومحاسبة القوة المنفذة لقمع المتظاهرين".

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت جبهة المعارضة، الأربعاء (02 تشرين الأول، 2019) بياناً بشأن التظاهرات التي اندلعت في عدة محافظات، في العراق، منذ يوم أمس الثلاثاء، فيما تحدثت عن 6 مطالب.

وذكرت الجبهة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "من المؤسف

بغداد اليوم- اربيل

كشف رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء (02 تشرين الأول، 2019) عن أربعة قضايا ترتكز حليها حوارات الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان

وقال بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر بجامعة كردستان، في أربيل حول العلا

بغداد اليوم-بغداد

حسمت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء (02 تشرين الأول، 2019) نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم اقليم كردستان بشأن دعوى المشتكي فيها وزارة الدفاع.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد ا

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