عبدالله أبو شرخ - قصة العملة المشفرة !

2019/10/02 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ 1- منذ وجد الإنسان على وجه الأرض، شعر بضرورة تلبية حاجياته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فكان يبادل السلع مع إنسان آخر، فنشأ نظام " المقايضة " ..سلعة مقابل سلعة !2- بعد اكتشاف المعادن النادرة وصعوبة الحصول عليها، أصبحت الشراء بالمعادن النادرة ( الذهب والفضة والبرونز ) ..سلعة مقابل عملة معدنية !! أول من أصدر العملات المعدنية كانوا الكنعانيين وعملتهم الشاقل وكان يقدر الشاقل الواحد بـ 32 ح......

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