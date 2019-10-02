أفنان القاسم - يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين 9

2019/10/02 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الظل والثدي والقلبالطريقُ إلى القدسِ تسيرُ بأقدامِ السَّفرِ معَ ظِلِّكِلكنِّي أكرهُ القدسَوأحبُّ ظِلَّكِلماذا لا تحبُّني القدسُوأنا أحبُّكِ؟الحريرُ في القدسِ يَرِقُّ بأصابعِ القمرِ على ثديِكِلكنِّي أقسو على القدسِوأحنُّ إلى ثديِكِلماذا لا تحنُّ إليَّ القدسُوأنا أحنُّ إليكِ؟الحريقُ مِنَ القدسِ يدقُّ بنيرانِ السَّحَرِ في قلبِكِ

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